Нижегородец Артур Амбарцумян назначен вице-президентом Федерации компьютерного спорта России

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24 февраля 2024 года прошел XIII съезд Федерации компьютерного спорта России.
В рамках съезда были избраны: Президент, Правление и Контрольно-ревизионная комиссия Федерации.
Съезд Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) единогласно переизбрал Дмитрия Смита на пост президента организации на четырёхлетний срок.
Председатель Нижегородского регионального отделения ФКС России Артур Амбарцумян вошел в состав членов Правления и был избран на должность вице-президента Федерации. За личный вклад в развитие компьютерного спорта он также был награжден почетной грамотой и медалью.
Напомним, что в 2023 году в Нижнем Новгороде впервые прошёл финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. В соревновании приняли участие студенты 598 учебных заведений из 62 регионов страны. А финал, который состоялся на Нижегородской ярмарке, посетили 1894 зрителя.
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