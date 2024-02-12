Нижегородец Артур Амбарцумян назначен вице-президентом Федерации компьютерного спорта России Спорт

Фото: организаторы мероприятия

24 февраля 2024 года прошел XIII съезд Федерации компьютерного спорта России.

В рамках съезда были избраны: Президент, Правление и Контрольно-ревизионная комиссия Федерации.

Съезд Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) единогласно переизбрал Дмитрия Смита на пост президента организации на четырёхлетний срок.

Председатель Нижегородского регионального отделения ФКС России Артур Амбарцумян вошел в состав членов Правления и был избран на должность вице-президента Федерации. За личный вклад в развитие компьютерного спорта он также был награжден почетной грамотой и медалью.

Напомним, что в 2023 году в Нижнем Новгороде впервые прошёл финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. В соревновании приняли участие студенты 598 учебных заведений из 62 регионов страны. А финал, который состоялся на Нижегородской ярмарке, посетили 1894 зрителя.