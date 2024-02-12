Мемориальную доску участнику СВО Дмитрию Строгалёву установили на улице Станиславского в Сормове Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мемориальную доску герою-нижегородцу Дмитрию Строгалёву, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли на фасаде его дома на ул. Станиславского в Сормовском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

В мероприятии приняли участие глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова, супруга, родные и близкие героя, военный комиссар Сормовского и Московского районов Андрей Семёнкин, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Союз промышленников и предпринимателей Единое Сормово" Сергей Абакумов, учащиеся школ №№ 26, 76.

"Два года внимание всей нашей страны приковано к событиям на Донбассе. Специальную военную операцию часто сравнивают с Великой Отечественной войной, и наши современники встают в один ряд с Героями Великой Отечественной войны. Низкий поклон родителям и семье Дмитрия. Вечная память и слава Героям!", - сказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

В завершение мероприятия присутствующие возложили цветы к мемориальной доске.

Строгалёв Дмитрий Алексеевич родился в 1986 году в городе Горьком. В 2004-2006 г.г. проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. После окончания службы работал в правоохранительных органах, служил по контракту в войсковой части. В 2022 году заключил контракт на прохождение воинской службы в ходе специальной военной операции. Являлся членом экипажа танка Т-90М "Прорыв". Позывной экипажа - "Горький" - выбран бойцами в честь города, в котором родились и выросли. В сентябре 2022 года Дмитрий Строгалев был ранен в боях за город Изюм Харьковской области, скончался от полученных ранений и ожогов в Государственном медицинском центре Министерства обороны в Санкт-Петербурге. Указом президента Российский Федерации от 20.10.2022 № 761с за самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга Дмитрий Алексеевич Строгалёв награжден Орденом Мужества (посмертно).

Ранее сообщалось, что мемориальную доску герою Николаю Бархатову открыли в нижегородском лицее №40.