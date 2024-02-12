Более тысячи мигрантов выдворили с территории Нижегородской области в 2023 году Общество

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Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области подвело итоги деятельности за минувший год.

Согласно информации, за 2023 год в Нижегородской области сотрудники подразделений по вопросам миграции оказали более 1 млн услуг. Основная их масса приходится на Нижний Новгород, Дзержинск и Кстово.

Самые востребованные услуги (43% от общего количества) - это оформление внутренних и заграничных паспортов, а также регистрационный учёт граждан России.

На втором месте (42%) – миграционный учёт иностранных граждан. В частности, на первичный миграционный учёт в Нижегородской области поставлено более 264 тысяч иностранных граждан из 158 стран. 3/4 от прибывающих в регион иностранных граждан составляют трудовые мигранты.

В прошлом году были расширены возможности портала Госуслуг. Так, помимо регистрационного учёта российских граждан и оформления паспортов дополнительно появилась возможность подать заявление на оформление визы, разрешения на временное проживание, вида на жительство.

Кроме того, иностранные граданы могут через "Госуслуги" самостоятельно уведомить подразделение по вопросам миграции о своём прибытии в место пребывания.

В рамках контрольно-надзорной деятельности сотрудники подразделений по вопросам миграции провели на территории Нижегородской области более 9 тысяч проверочных мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства РФ. В результате рейдов было зафиксировано около 7 тысяч административных правонарушений, по которым к ответственности были привлечены иностранные граждане, должностные лица и недобросовестные работодатели.

В ведомстве указали, что за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ за прошлый год к ответственности привлекли 554 иностранцев, депортировали 50 человек.

Кроме того, суды приняли 1 224 решения об административном выдворении - как самостоятельном, так и принудительном.

Ещё 1 782 иностранным гражданам по разным законным основаниям не разрешили въехать на территорию нашей страны.