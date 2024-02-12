Экологическая акция прошла в сквере "Звезда" в Советском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В благоустроенном в рамках проекта ФКГС президентского нацпроекта "Жилье и городская среда" в сквере "Звезда" в Советском районе прошла экологическая акция "Покормите птиц зимой".

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, школьники и воспитанники "Дома детского творчества Советского района" развесили самодельные кормушки на территории сквера и узнали, чем и как правильно кормить пернатых друзей.

"Мы часто проводим социальные и экологические акции по взаимодействию с природой. Акция "Покорми птиц зимой" направлена не только на то, чтобы соорудить и развесить кормушки, но несет образовательную функцию – мы рассказали детям, как правильно кормить птиц, чтобы им это было на пользу, а не во вред", - рассказала директор МБУ ДО "Дом детского творчества Советского района" Татьяна Хачикян.

Дети, принявшие участие в акции, также отметили, как похорошел сквер. В 2020 году на этой территории появились новые зоны отдыха, спортивные тренажеры, детские комплексы.

"Я живу недалеко от сквера "Звезда". Раньше здесь негде было посидеть, не было ни площадки, ни лавочек. После благоустройства все изменилось. Здесь стало приятно и комфортно гулять, сюда хочется приходить отдыхать", - поделилась воспитанница МБУ ДО "Дом детского творчества Советского района" Александра Савельева.

В администрации Советского района отметили, что после благоустройства обновленные парки и скверы становятся местом притяжения жителей. Кроме того, в них чаще стали проводить различные культурные, спортивные, творческие и образовательные мероприятия.

Напомним, ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что в 2024 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить еще около 30 пространств.