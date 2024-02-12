Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ"
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Хоккейную школу "Торпедо" планируется построить по концессии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2024 15:46  [41] Россияне смогут устанавливать самозапреты на кредиты с 1 марта 2025 года
26 февраля 2024 15:03  [83] Экологическая акция прошла в сквере "Звезда" в Советском районе
26 февраля 2024 14:38  [104] Более тысячи мигрантов выдворили с территории Нижегородской области в 2023 году
26 февраля 2024 13:51  [133] Свыше 3 млн избирателей подали заявки на участие в ДЭГ
26 февраля 2024 13:36  [134] Мемориальную доску участнику СВО Дмитрию Строгалёву установили на улице Станиславского в Сормове
26 февраля 2024 12:22  [170] Движение троллейбусов №25 временно приостановлено в Нижнем Новгороде
26 февраля 2024 12:07  [256] Фальсификат сливочного масла поставлялся в Нижегородскую область из Московской
26 февраля 2024 11:35  [166] Мартовская погода установится в Нижегородской области на этой неделе
26 февраля 2024 10:52  [197] Адресное информирование нижегородцев о выборах будет вестись до 7 марта
26 февраля 2024 09:58  [287] Единое пособие в 2024 году оформили родители почти 39 тысяч нижегородских детей
Общество

Экологическая акция прошла в сквере "Звезда" в Советском районе

26 февраля 2024 15:03  [83] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В благоустроенном в рамках проекта ФКГС президентского нацпроекта "Жилье и городская среда" в сквере "Звезда" в Советском районе прошла экологическая акция "Покормите птиц зимой".

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, школьники и воспитанники "Дома детского творчества Советского района" развесили самодельные кормушки на территории сквера и узнали, чем и как правильно кормить пернатых друзей.

"Мы часто проводим социальные и экологические акции по взаимодействию с природой. Акция "Покорми птиц зимой" направлена не только на то, чтобы соорудить и развесить кормушки, но несет образовательную функцию – мы рассказали детям, как правильно кормить птиц, чтобы им это было на пользу, а не во вред", - рассказала директор МБУ ДО "Дом детского творчества Советского района" Татьяна Хачикян.  

Дети, принявшие участие в акции, также отметили, как похорошел сквер. В 2020 году на этой территории появились новые зоны отдыха, спортивные тренажеры, детские комплексы.

"Я живу недалеко от сквера "Звезда". Раньше здесь негде было посидеть, не было ни площадки, ни лавочек. После благоустройства все изменилось. Здесь стало приятно и комфортно гулять, сюда хочется приходить отдыхать", - поделилась воспитанница МБУ ДО "Дом детского творчества Советского района" Александра Савельева. 

В администрации Советского района отметили, что после благоустройства обновленные парки и скверы становятся местом притяжения жителей. Кроме того, в них чаще стали проводить различные культурные, спортивные, творческие и образовательные мероприятия.

Напомним, ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что в 2024 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить еще около 30 пространств.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Советский район ФКГС Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph