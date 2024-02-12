Двое подростков подозреваются в убийстве мужчины в Борском районе Происшествия

Двух подростков подозревают в убийстве мужчины в поселке Октябрьский Борского района.

Как сообщили в пресс-службе нижегородской прокуратуры, по данному факту уже возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью").

Следствие полагает, что в ночь с 21 февраля на 22 февраля двое подростков в доме по ул. Молодежной жестоко избили мужчину. От множественных телесных повреждений потерпевший скончался.

На место происшествия выезжал Борский городской прокурор.

Прокуратура Нижегородской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по данному факту.

В настоящее время подростки заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что нижегородец предстанет перед судом за попытку убийства женщины в Борском районе.