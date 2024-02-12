Штраф до 4 тысяч рублей грозит за оставленный автомобиль в зоне уборки снега в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Штраф для водителя за припаркованный автомобиль в месте механизированной уборки снега может составить до 4 тысяч рублей. Об этом сообщили в МКУ "Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода".

Глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова рассказала, что по поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева продолжается уборка снега с территории района, а также еженедельные объезды и рейды.

"Также в связи с тем, что в ближайшее время прогнозируется потепление и перепады температур, конечно, мы совместно с домоуправляющими компаниями смотрим за тем, чтобы не образовывались сосульки. В этом году мы уже вывезли порядка 165 тысяч кубометров снега с территории Сормовского района. И работы продолжаются. Просим автомобилистов следовать указаниям дорожных знаков и по возможности не препятствовать уборке снега. Например, летом 2023 года на проспекте 70 лет Октября запретили парковку грузовых автомобилей, но некоторых автовладельцев это не останавливает. Они продолжают оставлять свои транспортные средства на проспекте и мешают уборке снега", - отметила Светлана Горбунова.

Начальник Сормовского отдела управления АТИ Нижнего Новгорода Игорь Тарасов рассказал, что согласно части третьей статьи 3.8 Кодекса об административных правонарушениях - действия и бездействия, препятствующие вывозу мусора, механизированной уборке, а также препятствующих уборке снега, с заранее обнародованным графиком влечет наложение административного штрафа на граждан от двух до четырех тысяч, на должностных - от 10 до 20, на юридических - от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее сотрудники АТИ провели рейд по нарушителям, препятствующим уборке снега в Советском районе.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде по поручению Юрия Шалабаева началась активная очистка кровель многоквартирных домов от сосулек и наледи.



