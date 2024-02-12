Нижегородская область войдёт во вновь созданный Московский военный округ

Президент Владимир Путин подписал указ о новом военно-административном делении Российской Федерации. Документ официально опубликован 26 февраля, сообщает телеканал "360".
Согласно тексту указа, утверждено изменение ранее действующего военно-административного деления. В частности, будут упразднён Западный военный округ, и образованы два новых - Московский и Ленинградский.
Московский военный округ установят в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также города Москвы.
В состав Ленинградского военного округа войдут Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области Санкт-Петербурга и Ненецкий автономный округ.
Южный военный округ будет расширен и включит административные границы Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым, ДНР и ЛНР.
Напомним, Московский и Ленинградский военные округа существовали на территории современной Российской Федерации с 1991 по 2010 год.
СПРАВКА:
Деление территории страны на военные округа практикуется во многих государствах для более целеустремлённой организации подготовки войск, сил и штабов и для более удобного управления. Именуются обычно по названию городов или местности, где дислоцируется штаб-квартира их управления. Округа разделяются на гарнизоны. Возглавляются командующим войсками военного округа.
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