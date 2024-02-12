Более 65 тысяч услуг оказал нижегородский центр "Мой бизнес" за время своей работы Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 200 тысяч консультаций и 65 тысяч услуг оказал центр "Мой бизнес" Нижегородской области за время своей работы с 2019 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"Нижегородский центр "Мой бизнес" за годы существования стал очень востребованным "единым окном" для бизнеса. Здесь предприниматели могут получить как исчерпывающую информацию о действующих мерах поддержки, так и широкий перечень дополнительных услуг. В частности, центр проводит различные образовательные программы, конференции и форумы, Дни поставщика, оказывает услуги по продвижению, помогает с регистрацией своего дела или индивидуальным подбором подходящих мер поддержки. Филиалы центра действуют уже в 36 муниципалитетах нашего региона", - сказал Андрей Саносян.

Результаты работы центров "Мой бизнес" обсуждались в ходе IV Всероссийского форума "Мой бизнес", который стартовал в парке"Патриот" в Москве 26 февраля. На мероприятии собралось более 400 представителей федеральной и региональной власти, институтов развития, коммерческих банков.

Сеть центров "Мой бизнес" создана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициатором которого выступил президент России Владимир Путин. Курирует его реализацию первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов.

В пленарной дискуссии форума приняла участие замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"Инфраструктура центров "Мой бизнес" оказала более 3 млн услуг предпринимателям без учета финансовой поддержки – поручительств и микрозаймов, а также инструментов по направлению экспорта. В 430 центрах по всей стране можно получить содействие по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", а также меры и инструменты поддержки других ведомств и организаций. Мы готовы к сотрудничеству и расширению мер поддержки, предложенных другими ведомствами", — отметила Татьяна Илюшникова.

В ходе пленарного заседания различные программы, инструменты и меры поддержки, которые можно реализовать на базе центров "Мой бизнес", обсудили депутат Государственной Думы ФС РФ Екатерина Харченко, заместитель председателя ПАО "Промсвязьбанк" Константин Басманов, исполнительный директор фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Юлия Жигулина, заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Евгений Мурахвери, а также представители ПАО "Ростелеком", Финансового университета, компании TopFranchise.

Участники дискуссии отмечали, что ведомства, институты развития, крупный бизнес, некоммерческий сектор могут опираться на тот успешный опыт сотрудничества, который уже есть.

"Для нас как для Ассоциации организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса важно создать максимально широкую матрицу предложений для предпринимателей. Поэтому мы собираем информацию обо всех программах, унифицируем ее и масштабируем на регионы. Это позволяет усиливать роль центров "Мой бизнес" как единого входа в систему господдержки предпринимательства", — отметил директор центра "Мой бизнес" в Санкт-Петербурге, соучредитель Национального агентства развития предпринимательства "Мой бизнес – мои возможности" Лев Кузнецов.

Организатором IV Всероссийского форума "Мой бизнес" выступило Минэкономразвития РФ, генеральные партнеры – Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, ПАО "Промсвязьбанк".

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях нижегородцы могут узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).