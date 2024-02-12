Новая система для рентгенодиагностики поступила в областную больницу им. Семашко Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Оперблок Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко оснастили новой системой для рентгенодиагностики в ходе операций – С-дугой, стоимость которой превышает 21,5 млн рублей.

Главный врач больницы Сергей Богданов рассказал, что технику удалось купить на средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области.

С-дуга важна для работы в гибридных операционных и необходима для хирургов по многим профилям: травматологии, нейрохирургии, урологии, гинекологии, ортопедии и другим.

По словам Богданова, аналогичного по мощности и программному обеспечению оборудования в учреждении ещё не было.

"С-дуга оснащена технологиями, которые обеспечивают высокое качество изображений при правильной дозе излучения для всех категорий пациентов. При этом в каждом отдельном случае аппарат позволяет выбрать нужный уровень детализации изображений. Таким образом, обеспечивается высокое диагностическое качество, которое необходимо в режиме реального времени в момент оперативного вмешательства", – уточнил руководитель медучреждения.

В региональном Минздраве подчеркнули, что Нижегородская областная клиническая больница им. Семашко является учреждением 3-го, самого высокого уровня, где оказывается медицинская помощь взрослым. Ежегодно здесь выполняется до 30 тысяч операций разной степени сложности, а специализированную помощь получают свыше 40 тысяч пациентов.