Новая система для рентгенодиагностики поступила в областную больницу им. Семашко

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Оперблок Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко оснастили новой системой для рентгенодиагностики в ходе операций – С-дугой, стоимость которой превышает 21,5 млн рублей.
Главный врач больницы Сергей Богданов рассказал, что технику удалось купить на средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области.
С-дуга важна для работы в гибридных операционных и необходима для хирургов по многим профилям: травматологии, нейрохирургии, урологии, гинекологии, ортопедии и другим.
По словам Богданова, аналогичного по мощности и программному обеспечению оборудования в учреждении ещё не было.
"С-дуга оснащена технологиями, которые обеспечивают высокое качество изображений при правильной дозе излучения для всех категорий пациентов. При этом в каждом отдельном случае аппарат позволяет выбрать нужный уровень детализации изображений. Таким образом, обеспечивается высокое диагностическое качество, которое необходимо в режиме реального времени в момент оперативного вмешательства", – уточнил руководитель медучреждения.
В региональном Минздраве подчеркнули, что Нижегородская областная клиническая больница им. Семашко является учреждением 3-го, самого высокого уровня, где оказывается медицинская помощь взрослым. Ежегодно здесь выполняется до 30 тысяч операций разной степени сложности, а специализированную помощь получают свыше 40 тысяч пациентов.Напомним, цифровой рентген аппарат с функцией компьютерного томографа появился в Автозаводском филиале №1 нижегородской областной стоматологической поликлиники. Ранее сообщалось, что в больнице №40 Автозаводского района завершился капремонт во 2-м хирургическом отделении. В отделении заменены инженерные и электрические коммуникации; установлены новая сантехника, окна и двери; закуплено новое оборудование и мебель. Из областного бюджета на эти цели было выделено 50 млн рублей.
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