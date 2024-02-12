Четверо нижегородцев вошли в число победителей юбилейного сезона "Лидеров России" Политика

Фото: организаторы конкурса

Четверо нижегородцев вошли в число победителей суперфинала юбилейного конкурса управленцев "Лидеры России".

Как сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей", 25 февраля в Москве были подведены итоги конкурса флагманского проекта президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей".

От Нижегородской области в список победителей включены руководитель проекта ООО "Международные автомобильные решения" Денис Корнутенко и бывший глава Нижегородского района областного центра, экс-руководитель АНО "АСИРИС" Илья Лагутин.

Кроме того, среди победителей - нижегородцев значатся руководитель технического отдела ПАО "МегаФон" Евгений Сердцев и заместитель начальника управления экономики центральной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД" Виктория Тюрникова.

Первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель Наблюдательного совета конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко поздравил победителей и подчеркнул, что победа накладывает большую ответственность.

"Стать суперфиналистом уже большая победа. Заявки подали 160 тысяч человек, конкурс был порядка 500 человек на место. Но вы стали лучшими и доказали свое лидерство, воспользовавшись возможностью, которую предоставил президент России Владимир Путин. Президент запустил кадровую платформу, через которую может реализоваться каждый человек. Такого нет нигде в мире. Вы вливаетесь в достаточно большую мощную семью "Лидеров России", где много руководителей самого высокого уровня. Среди победителей – 5 губернаторов российских регионов, 10 мэров городов, 6 первых заместителей или заместителей федеральных министров. Выпускники занимают высокие должности в госструктурах и частных компаниях. Лидеры должны вести за собой", – заявил Сергей Кириенко.

Ранее сообщалось, что третий сезон проекта "Лидеры Нижегородской области" стартовал в КУПНО.