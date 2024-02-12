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Бизнес

Эн+ завершил работы по реконструкции котельной в Нижнем Новгороде

26 февраля 2024 19:04  [93] Бизнес

Компания "Волгаэнерго" (входит в российский энерго-металлургический холдинг Эн+) завершила работы по модернизации котельной в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Инвестиции составили более 60 млн рублей.
 
Реконструкция объекта началась в 2021 году, в рамках проекта были закуплены новые котлы, горелки, насосы и другое основное оборудование. При этом в обновленной котельной были внедрены наиболее современные решения – создана система водоподготовки и разделены контуры подготовки горячей воды. На объекте также проведена автоматизация оборудования с системой диспетчеризации и управления котельной.

"Модернизация позволила полностью автоматизировать процесс выработки тепловой энергии, повысить процесс эффективности работы котельной, выполнить перевод ее на режим работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Также за счет автоматизации производственных процессов удалось снизить нормативы удельного расхода топлива, эксплуатационные затраты, ежесуточный мониторинг работы всего оборудования", - пояснил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Котельная обеспечивает теплоснабжение поселка Мостоотряд в Автозаводском районе, в котором проживает более 3 тысяч человек. Объект был построен в 70-е годы XX в., реконструкция позволит продлить срок ее работы для надежного обеспечения всех потребителей горячей водой.

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Теги:
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