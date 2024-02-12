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Общество

Нижегородских делегатов проводили на Всемирный фестиваль молодежи

26 февраля 2024 19:24  [161] Общество

Фото: Кира Мишина

В нижегородской академии "Маяк" им. Сахарова 26 февраля проводили делегацию от Нижегородской области на Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие пройдет в Сочи с 29 февраля по 7 марта.

Нижегородская делегация включает в себя 13 человек. Конкурсный отбор был строгим, от региона поступило несколько сотен тысяч заявок. 

Юных нижегородцев напутствовал председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.

"Вы - очень счастливые люди, потому что быть делегатом Всемирного фестиваля молодежи престижно. Это останется с вами на всю жизнь. Я помню каждый день своего фестиваля. Я всю жизнь дружу с ребятами, с которыми там познакомился. После того, как вы познакомитесь с молодежью со всего мира, почувствуете себя сильными и уверенными, любые задачи для вас будут более легкими. Пока руководство стран пытается с нами конфликтовать, молодежь имеет общие интересы. От вас и от всех тех людей, которые будут на этом фестивале, зависит, каким будет мир", - сказал спикер ЗСНО.

По словам одной из участниц фестиваля, нижегородки Ирины Бортниковой, она едет в Сочи для сотрудничества со своими сверстниками из других стран.

"Я работаю в нижегородском государственном архитектурно-строительном университете руководителем молодежного медиацентра. Это возможность познакомиться с ребятами из разных уголков мира, поделиться опытом, получить интересный опыт, а также вместе реализовать какие-то проекты, возможно что-то придумать прямо на форуме и начать всемирное сотрудничество прямо там. Можно сделать большое, классное дело для всего мира", - уверена нижегородка.

Также на площадке "Маяка" прошла презентация павильона "Нижний Новгород", расположенного в самом центре федеральной территории "Сириус". Внутри павильона представлены архитектурные объекты - визитные карточки региона: Нижегородский кремль, пакгаузы, Чкаловская лестница и другие.

Ранее сообщалось, что четверо нижегородцев вошли в число победителей юбилейного сезона "Лидеров России".

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Теги:
Молодежь Фестиваль
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