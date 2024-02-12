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Экономика

Расходы областного бюджета в 2024 году будут увеличены на 15 млрд рублей

27 февраля 2024 09:55  [127] Экономика

В Заксобрании Нижегородской области накануне прошло заседание комитета по бюджету и налогам, в ходе которого прошло обсуждение проекта изменений в бюджет на текущий год.

Согласно информации, предлагается увеличить финансирование дорожного фонда на 3,5 млрд рублей за счёт остатков средств, сложившихся на счетах областного бюджета к началу года. Кроме того, планируется направить 1,7 млрд рублей на содержание автодорог областного центра и около 550 млн рублей - на строительство и ремонт дорог муниципального значения.

По 500 млн рублей будет выделено на капремонт в многоквартирных домах-ОКН и на ремонт дворовых территорий в Нижнем Новгороде по программе ФКГС.

Кроме того, 345 млн рублей будет направлено на строительство нового здания Ардатовской средней школы №1, поскольку старое построено ещё в 19 веке.

Региональный фонд промышленности предлагается докапитализировать на 500 млн рублей, которые пойдут на поддержку импортозамещающих производств.

За счёт областного бюджета предполагается приобрести земельные участки возле деревни Охотно Богородского района для бесплатного выделения их многодетным семьям и участникам СВО.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал, что февральские правки можно назвать "бюджетом большого ремонта". Кроме того, принято решение продлить региональную льготную ипотеку до 1 июля 2024 года - в бюджете на эти цели заложено 124,3 млн рублей.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин добавил, что на мероприятия в честь 120-летия со дня рождения Героя Советского Союза лётчика-испытателя Валерия Чкалова будет направлено 235 млн рублей.

"По мере исполнения бюджета будем регулярно вносить изменения в главный финансовый документ", - подчеркнул спикер ЗСНО.

Председатель комитета ЗСНО по бюджету и налогам Александр Шаронов уточнил, что в начале нового финансового года традиционно увеличивается дефицит бюджета: он это связано с направлением остатков средств, сложившихся на 1 января 2024 года, в расходную часть бюджета.

"В конце 2023 года, уже после принятия главного финансового документа, в Нижегородскую область поступили дополнительные средства, которые в соответствии с законодательством не являются доходами бюджета 2024 года. Направление доходов прошлых лет на расходы текущего периода и увеличение дефицита не приводит к увеличению государственного долга", - пояснил Шаронов.

С учётом предлагаемых изменений проект изменений в закон об областном бюджете на 2024 год был одобрен членами комитета и рекомендован к принятию на заседании Заксобрания 29 февраля.

С учётов внесённых правок доходы областного бюджета вырастут на 190 млн рублей и составят 316,166 млрд рублей. Расходы будут увеличены на 15,3 млрд рублей и составят 345,811 млрд. Дефицит увеличен на 15,116 млрд рублей - до 29,645 млрд.

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Теги:
Бюджет Ремонтные работы экономика
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