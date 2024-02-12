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Общество

Нижегородка Татьяна Галатонова получила награду за лучшую просветительскую книгу

27 февраля 2024 10:21  [173] Общество

Фото: Российское общество "Знание"

В Москве прошло вручение главной просветительской награды страны "Знание.Премия – 2023". Церемония состоялась в рамках форума-выставки "Россия", в ней приняли участие государственные и общественные деятели, представители бизнеса, науки, культуры, искусства и медиа.

Как рассказали организаторы, в этом году на соискание премии поступило свыше 18 тысяч заявок из всех 89 регионов России, а также 34 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Экспертный совет отобрал 97 номинантов, из числа которых были определены 29 лауреатов в 19 номинациях.

В номинации "За лучшую просветительскую книгу" победила Татьяна Галатонова, учитель технологии Лицея №87 Нижнего Новгорода. Эксперты признали лучшими её книги по инженерному воспитанию "Школа Юного Инженера" и "Стань инженером", выпущенные тиражом 8 тысяч экземпляров.

Книги Татьяны Галатоновой просто и доступно знакомят детей с инженерным творчеством. По словам автора, её книги нужны не только детям, но и взрослым. В настоящее время они используются педагогами в качестве методических пособий на занятиях в 65 детских садах, 58 школах, 80 центрах дополнительного образования России, Казахстана, Грузии, Великобритании, США и Израиля.

СПРАВКА:

"Знание.Премия" — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер.

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Теги:
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