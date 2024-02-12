Отчет Глеба Никитина об итогах работы за 2023 год перенесен на март Политика

Отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина об итогах работы за 2023 год перенесен на март, сообщается в Telegram-канале ВОВК.

Ранее планировалось, что глава региона выступит с традиционным отчетом 28 февраля.

Однако затем стало известно, что 29 февраля состоится послание президента России Федеральному Собранию, при этом ряд гостей приглашены на оба мероприятия.

"В итоге было принято решение провести программное выступление губернатора Нижегородской области в марте", - говорится в сообщении.

Напомним, что Глеб Никитин выступил с отчетом об итогах работы за 2022 год на Нижегородской ярмарке.