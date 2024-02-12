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ВТБ: к 2027 году каждое третье онлайн-совещание будет расшифровываться при помощи ИИ-алгоритмов

27 февраля 2024 11:42  [80] Бизнес

К 2027 году каждое третье онлайн-совещание будет в режиме реального времени преобразовываться в текстовую расшифровку при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, прогнозируют аналитики ВТБ. В режиме записи будут преобразовываться из речи в текст более 95% всех онлайн-встреч, в которых принимают участие свыше трех человек. 

"Сейчас из всех онлайн-совещаний в реальном времени расшифровывается не более 1% онлайн-конференций и до 10% в записи. Всю аудиторию сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) мы оцениваем в 20 млн пользователей в РФ. Из них регулярно функцией преобразования речи в текст пользуется порядка 1% аудитории. К 2027 году, мы прогнозируем, этот показатель вырастет до 10% всех пользователей сервисов видеоконференций. Он может вырасти и до 20% — но в случае развития не только сервисов транскрибации, но в целом сегмента цифровых ассистентов", — отмечает Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.

Все, что говорят участники видео-встречи, алгоритм преобразовывает в разбитые на реплики письменные сообщения. Сейчас на основе созданных ИТ-специалистами моделей тестируется функция саммаризации, когда пользователи могут получить краткое изложение прошедшей онлайн-конференции. А в дальнейшем появится функция автопротоколирования — автоматически генерируемого по итогам онлайн-встречи перечня поручений.

По оценке аналитиков ВТБ, компания со штатом в 10 тыс. человек может сэкономить до 7,5 тыс. часов в год, если вместо расшифровки онлайн-совещаний вручную будут использоваться нейросетевые алгоритмы.

ВТБ видит большой потенциал в использовании генеративных моделей для развития вспомогательных сервисов: голосовых помощников, цифровых ассистентов и др.

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Теги:
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