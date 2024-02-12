Первый в России молодёжный нормотворческой конгресс начал работу в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин принял участие в открытии первого в России молодёжного нормотворческого конгресса. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде 27 февраля.

На протяжении полугода члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области проводили в районах области встречи с молодежью, где обсуждались различные идеи и проекты по развитию муниципалитетов.

На финальном Конгрессе будут рассмотрены лучшие идеи, предлагаемые молодежью из районов Нижегородской области. Из 60 проектов было отобрано 40 работ, которые будут обсуждаться на Конгрессе. Авторы проектов - школьники, студенты, молодые педагоги, рабочая молодежь, активисты молодежных организаций. Общее количество участников - более 250 человек.

Обсуждение проектов будет проходить по семи направлениям: "Образование", "Права людей с ОВЗ", "Экология", "Транспорт", "Защита прав животных", "Здравоохранение" и "Меры поддержки разных социальных групп". Например, молодые активисты из Сокольского округа предлагают создать обучающую программу для владельцев домашних животных.

"Мы подготовили тематический план, включающий в себя основы обучения собак командам. Также хотим научить владельцев способствовать эмоциональному развитию своих питомцев. Все эти меры должны в итоге привести к снижению числа бездомных животных", - рассказали авторы проекта.

Экспертами в каждой секции выступают депутаты Законодательного Собрания, представители областного правительства, общественники.

"Мы выводим работу с молодёжью на принципиально новый уровень. Конгресс – это квинтэссенция работы Молодежного парламента, он стал объединяющей площадкой для амбициозных молодых людей, которые вместе с депутатами, экспертами будут прорабатывать наиболее перспективные инициативы. Наша главная задача – максимальное вовлечение в эту работу молодежи из всех уголков нижегородской земли. Важно создать эффективный механизм, позволяющий реализовать инициативы ребят. Мы рассчитываем, что лучшие идеи возьмёт в проработку новый состав Молодёжного парламента, и они получат воплощение в виде законов и реализованных проектов в самых разных сферах жизни. Уверен, что эти идеи, как и многие инициативы, появившиеся в Нижегородской области, заинтересуют и другие регионы России", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что нижегородское Заксобрание объявило о начале приема документов в новый состав Молодежного парламента.