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Общество

Патрулирование водоемов усилили в Нижнем Новгороде из-за оттепели

27 февраля 2024 12:23  [109] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Спасатели совместно с сотрудниками МВД усилили патрулирование водоемов в Нижнем Новгороде из-за оттепели. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода".

Как подчеркнул директор городского Управления ГОЧС Михаил Баранов, в связи с предстоящим потеплением прочность льда значительно снижается.

"Весна близка, и столбик термометра это доказывает. Поэтому прошу любителей подледного лова не выходить с этой недели на непрочный лед, это может привести к необратимым последствиям. Особенна велика вероятность провала под лед у промоин и у берега, где лед наиболее тонкий. Также взрослым необходимо быть предельно внимательным к своим детям, не оставлять их без присмотра вблизи водоемов", - добавил специалист.  

В управлении напомнили, что особенно непрочен лед в устьях, притоках и на середине реки, а также в местах быстрого течения, бьющих ключей, стоков и в местах произрастания растительности.  

Безопасная толщина льда для человека составляет 10-12 сантиметров, для массового выхода людей - не менее 25 сантиметров.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью по телефонным номерам 101, 112, 268-11-00.

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Теги:
Водоёмы
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