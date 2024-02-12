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Общество

Капитан БК "Пари НН" встретился с представителями молодежных организаций и волонтерами

27 февраля 2024 12:44  [131] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

На площадке Штаба общественной поддержки Нижегородской области в рамках проекта "Встреча с чемпионом" капитан баскетбольного клуба "Пари НН" Евгений Бабурин встретился с представителями волонтерских и молодежных организаций.

Он рассказал о своем спортивном пути, поделился советами по поддержанию здорового образа жизни.

"В детстве часто ходил на тренировки к своему старшему брату. Сам начал заниматься в спортивной школе олимпийского резерва №7. С 13 лет был членом юношеской команды Нижнего Новгорода на первенстве страны, а в 16 лет начал профессиональную карьеру в команде НБА, которая выступала в Высшей лиге чемпионата России", - рассказал он.

В сезоне-2022/2023 капитан команды был лучшим защищающимся игроком в Единой лиге ВТБ, став первым игроком "Пари Нижний Новгород" в истории лиги, получивший эту награду.

"К сожалению, в жизни зависит не все от спортсмена, но есть еще случай, удача. Хорошо, что у нас появляются новые спортивные проекты, например, «Поколение-НН», которые привлекают к занятиям спорта и игре в баскетбол детей с самого раннего возраста. Надо открывать еще больше секций, от этого выиграют все", - добавил он.

По словам руководителя регионального отделения "Молодой Гвардии" Романа Зыкова, встреча с Евгением Бабуриным произвела на него сильное впечатление. "Мы пригласили Евгения на встречу с нашими ребятами, чтобы он на своем примере показал, каких высоких результатов и успехов можно достичь в любом деле – неважно, будь это спорт, наука или производственная сфере. Такие встречи заряжают", - отметил он.

"Я много лет занимался профессиональным спортом, правда, академической греблей. Встреча с капитаном баскетбольной команды была интересной, особенно потому, что Евгений долгое время находится в спорте, но при этом не теряет мотивации, в прекрасной физической форме, — добавил один из участников встречи Илья Петров. — Баскетбол в нашем регионе развивается, поддерживается правительством, и это приносит свои результаты, команда занимает топовые позиции на российских и международных турнира".

Напомним, БК "Пари Нижний Новгород" — это единственный профессиональный баскетбольный клуб на территории Нижегородской области, обладатель Кубка России сезона 2023/2024, участник Единой Лиги ВТБ и международных лиг. 

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Теги:
Баскетбол Волонтеры Молодежь
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