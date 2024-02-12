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Бизнес

Минэкономразвития представило инвестиционную карту России

27 февраля 2024 13:19  [126] Бизнес

Минэкономразвития РФ разработало инвестиционную карту России: https://invest.gov.ru. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства форума-выставки "Россия" на ВДНХ в Москве.

Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые разработали в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.

"Усилить работу с инвестициями в регионах поможет инвестиционная карта России. Разработали ее с правительством Москвы и запустили в начале месяца. Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тысячах  инвестиционных площадках: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки", — сообщил Максим Решетников.

Карту разработали по запросу бизнеса, ее уже оценили представители "Деловой России", Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. Регулярное наполнение и обновление инвестиционной карты обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития. На карту уже нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса.

"Инвестиционная карта – удобный инструмент, который позволяет компаниям лучше оценить потенциал той или иной территории. Нижегородская область начала работать над такой картой еще в 2014 году, и за это время был существенно расширен ее функционал (https://newmap.nn-invest.ru/#/ru/map). Как на федеральной, так и на региональной карте отмечено почти 500 доступных инвестиционных площадок региона. Проект Минэкономразвития позволяет оценить перспективы работы не только в отдельно взятом субъекте федерации, но и по всей стране", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Ранее Минэкономразвития разработало портал мер поддержки инвестпроектов https://invest.economy.gov.ru. За 2023 год им воспользовалось более 80 тысяч уникальных пользователей. Появились и новые меры поддержки, всего их 30 — это и помощь в кредитовании, преференциальные режимы, налоговые и тарифные льготы.

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Теги:
Инвестиции экономика
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