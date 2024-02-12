Глеб Никитин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций ВС РФ Общество

27 февраля в России отмечается День сил специальных операций Вооруженных сил России. С праздником военнослужащих и ветеранов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Силы специальных операций сегодня играют огромную роль в защите интересов России. В их составе – преданные своему долгу, очень профессиональные и ответственные люди, готовые в любой момент выполнить поставленную задачу. За прошедшие годы они не раз доказывали это. Гордимся нижегородцами, которые служат в рядах Сил специальных операций. Отдельная благодарность ветеранам за вклад в укрепление обороноспособности страны", - отметил Глеб Никитин.