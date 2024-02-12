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Общество

Сбой в работе Telegram наблюдается на территории всей страны

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Фото: с сайта unsplash.com

Пользователи Telegram в Нижегородской области сообщили о сбоях в работе мессенджера. У многих не работают ни мобильная, ни web- версия сервиса. Сбой произошёл около 12:26 по московскому времени, и работа сервиса не восстановилась до сих пор.

Пользователи жалуются, что у них не открываются изображения, контент в каналах не обновляется, а сообщения либо совсем не отправляются, либо уходят с задержками.

Как сообщил телеканал "360", сбои наблюдаются также в Московской, Самарской, Ленинградской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской областях, в Татарстане, Краснодарском крае - и других регионах страны.

РИА "Новости" со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщает, что сбой в работе мессенджера также заметили в Германии, США и других странах.

Официальный сайт мессенджера telegram.org также недоступен.

ДОПОЛНЕНО: На 14:15 по московскому времени работа сервиса была восстановлена.

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