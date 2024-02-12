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Бизнес

Пять нижегородских компаний принимают участие в бизнес-миссии в Алжир

27 февраля 2024 14:20  [68] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пять нижегородских компаний принимают участие в деловой поездке в Алжир. Бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ НО) при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона в рамках национального проекта"Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, региональные компании уже поставляют на алжирский рынок продукты нефтепереработки, бумагу и средства индивидуальной защиты и бизнес-миссия будет способствовать укреплению экономического взаимодействия.

"Бизнес-миссии – один из самых эффективных инструментов выстраивания контактов для предпринимателей. Во время деловой поездки в Алжир нижегородская делегация посетит промышленные предприятия страны. Кроме того, каждая из компаний проведет не менее пяти встреч с потенциальными заказчиками, которых предварительно для них подобрал региональный Центр поддержки экспорта", – сказал министр.

ЦПЭ также взял на себя перевод коммерческих предложений на иностранный язык, подбор потенциальных иностранных партнеров, услуги переводчиков на время переговоров и трансфер внутри страны.

В число участников бизнес-миссии в Алжир вошли представители ООО "Репер-НН" (производство хирургических имплантов), ООО "Рудпром" (производитель дробильно-сортировочного оборудования), ЗАО "Завод Труд" (производство металлоизделий и спецодежды), ООО "НПФ" (производство средств реабилитации и физиотерапевтического оборудования), ООО ПК "Завод Форм" (производитель форм для изделий из бетона и оборудования для их создания).

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки экспортеров можно по телефону Центра поддержки экспорта: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
Международное сотрудничество Мой бизнес МСП
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