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Общество

Фонд "ОМК-Участие" организовал для выксунских педагогов образовательные экскурсии по Санкт-Петербургу

27 февраля 2024 15:08  [111] Общество

Фото: ОМК

Двадцать два педагога из 15 школ городского округа Выкса побывали в Санкт-Петербурге при поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие" и управления образования городского округа. Все они – активные участники образовательного проекта ProГУЛ (городской учебный ландшафт).

За два дня учителя изучили опыт коллег из Северной столицы по организации специализированных экскурсий – "уроков-путешествий", на которых знаковые места города, архитектура и памятники культуры выступают элементами получения новых знаний. О том, как выстроить занятие в городе и оптимально использовать для этого городское пространство и музейные экспонаты, во время экскурсии-занятия и посещения Домика Петра рассказала автор путеводителя "Санкт-Петербург и окрестности" Анна Рапопорт. Как сделать путешествие по городу частью педагогического метода поведала автор программы "Город в подарок" Елена Коробкова. Сотрудник "Мастерской Аникушина" Екатерина Зуева поделилась, как для школьных уроков в музее используют скульптуры.

"Все чаще учебные занятия в рамках ProГУЛа не ограничиваются уроком по одному предмету. Ученики проводят вне школы целый учебный день. И путешествие по Выксе может стать важной составляющей этого дня. Ведь на город можно смотреть с разных сторон – географической, исторической, культурной. Это отличная форма урока по истории города, его возникновения, о природе, промышленном производстве, архитектуре зданий, по культурному наследию и современной культуре. Мы хотели, чтобы выксунские педагоги увидели на успешных примерах, как работает этот формат занятий, вдохновились и применили этот опыт в своих уроках", – рассказывает руководитель проектов фонда "ОМК-Участие" Ирина Скобелева.

Учителя отмечают, что уроки в городских пространствах могут всесторонне охватить содержание обучения, помочь школьникам увидеть взаимосвязь изучаемых предметов, приобрести навыки их универсального применения. Городская среда становится не только источником информации, но и мотивирует учеников больше узнавать о родном городе, задумываться о возможностях сохранения культурного наследия и экологии, предлагать и проектировать возможные изменения, которые сделают жизнь в городе комфортнее.

Ранее сообщалось, что фонд "ОМК-Участие" помог купить кресла-коляски с электроприводом для братьев Бирюковых в Выксе.

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Теги:
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