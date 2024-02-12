Около 70% российских нотариусов присоединились к сервису записи на Госуслугах Бизнес

Почти 71% российских нотариусов присоединились к сервису записи на портале "Госуслуги". Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Так, по состоянию на начало февраля 2024 года, к сервису записи на приём к нотариусу на Едином портале государственных и муниципальных услуг присоединились 5,326 тыс. специалистов.

Пользователи "Госуслуг" оценили сервис на 4,7 баллов из 5 возможных.

Как сообщалось ранее, нижегородские предприниматели с 2024 года смогут подавать документы на сделки с недвижимостью в режиме онлайн.