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Общество

ЕАЭС запретил добавлять в продукты сахарозаменитель стевию

27 февраля 2024 16:20  [87] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обновил технический регламент и запретил 19 пищевых добавок, в том числе порошок стевии. Нововведения вступили в силу 27 февраля, сообщает телеканал "360".

Отмечается, что документ принят с учётом изменений, внесённых в международное и европейское законодательство.

Согласно информации, список разрешённых пищевых добавок сократили с 362 до 349 пунктов за счёт исключения в том числе порошка, сиропа и экстракта стевии, сорбата калия, консервантов дифенил и муравьиная кислота, мальтола, ацетата аммония и других веществ.

Единственный вид пищевых добавок на основе стевии, который не попал под запрет, - это светиолгликозид Е960. Её можно использовать при производстве продуктов, не превышая допустимые нормы.

В перечень разрешённых дополнительно внесены 6 пищевых добавок, в том числе консервант этиллауриларгинат, глазирователь сополимер метакрилата нейтральный. Также многократно расширен список разрешённых ферментов, которые используются пр переработке овощей и фруктов, изготовлении молочной, рыбной и мясной продукции, хлеба, чая и других продуктов.

Изменения коснутся всех членов ЕАЭС, в том числе России, Белоруссии и Казахстана.

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Теги:
Продовольствие Производство
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