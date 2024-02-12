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Общество

Операционную отремонтировали в Дивеевской ЦРБ по нацпроекту "Здравоохранение"

27 февраля 2024 16:45  [48] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В ЦРБ села Дивеево Нижегородской области завершен капитальный ремонт операционного блока.

Как отметили в министерстве здравоохранения региона, работы велись поэтапно, в течение полутора лет, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

Так, на обновление операционного блока было выделено около 5 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства специалисты заменили системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, установили новую сантехнику, а также выполнили косметический ремонт помещений.

"На время проведения работ хирургическая, эндоскопическая, гинекологическая и экстренная помощь оказывалась нашими врачами в малой операционной. Также часть пациентов была переведена в хирургическое отделение Арзамасской больницы. На сегодняшний день работа операционного блока возобновлена", – рассказал главный врач Дивеевской ЦРБ Вячеслав Сурусин.

Руководитель медучреждения отметил, что ремонт – долгожданное событие для пациентов и сотрудников больницы. Проведение работ позволило повысить качество оказания медицинской помощи нижегородцам.

Ранее сообщалось, что новая система для рентгенодиагностики поступила в областную больницу им. Семашко.

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Теги:
Дивеевский район Здравоохранение Нацпроект
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