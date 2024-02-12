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Маршрут автобуса А-2 изменится в Верхних Печёрах

27 февраля 2024 17:10  [124] Общество

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода организован новый остановочный пункт "улица Верхне-Печёрская". Он расположен в районе дома №3 по улице Верхне-Печёрской - через дорогу от действующей остановки общественного транспорта "3 микрорайон Верхние Печёры".

Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 1 марта маршрут следования автобуса А-2 "Академическая - автовокзал Щербинки" будет изменён.

Если ранее на данном участке автобусы в сторону улицы Академической от улицы Родионова проезжали прямо по Казанскому шоссе, а затем сворачивали на Лопатина, то теперь в оба направления они будут следовать по улицам Верхне-Печёрской и Бринского.

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Теги:
Общественный транспорт
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