Маршрут автобуса А-2 изменится в Верхних Печёрах Общество

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода организован новый остановочный пункт "улица Верхне-Печёрская". Он расположен в районе дома №3 по улице Верхне-Печёрской - через дорогу от действующей остановки общественного транспорта "3 микрорайон Верхние Печёры".



Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 1 марта маршрут следования автобуса А-2 "Академическая - автовокзал Щербинки" будет изменён.

Если ранее на данном участке автобусы в сторону улицы Академической от улицы Родионова проезжали прямо по Казанскому шоссе, а затем сворачивали на Лопатина, то теперь в оба направления они будут следовать по улицам Верхне-Печёрской и Бринского.