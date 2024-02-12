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Площадь в центре Сергача благоустроят по нацпроекту ФКГС в 2024 году

27 февраля 2024 17:47  [101]

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центральную площадь Сергача в Нижегородской области благоустроят в 2024 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

За обновление территории между улицами Максима Горького и Советской в Сергаче в прошлом году проголосовало большинство участников рейтингового голосования – из 4 302 человек в Сергачском муниципальном округе за благоустройство площади высказались 3 326.

"Народное название этой площади – Праздничная, так как именно здесь часто проходят городские гулянья. Здесь много памятников архитектуры и достопримечательностей - денежная кладовая уездного казначейства, каменный корпус уездной больницы, историческая пожарная часть, Земская управа. Проект обновления площади разрабатывался вместе с жителями, они предложили создать здесь смотровую площадку", - рассказал глава местного самоуправления Сергачского муниципального округа Олег Радаев.

Контракт на благоустройство площади заключен 20 февраля 2024 года, стоимость работ составит около 7,6 млн рублей. Согласно контракту благоустройство площади должно быть выполнено с 15 апреля по 31 июля 2024 года. Помимо смотровой площадки, здесь планируют обновить прогулочные дорожки, уличное освещение, установить парковые качели, скамейки и урны.

Ранее сообщалось, что сквер и бульвар у ДК химиков в Дзержинске благоустроят по нацпроекту в 2024 году.

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