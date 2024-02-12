Почти 35 улиц очистят от снега в Нижнем Новгороде в ночь на 28 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В ночь с 27 на 28 февраля в Нижнем Новгороде продолжатся работы по уборке и вывозу снега с городских улиц.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, работы пройдут на улицах Веденяпина, Ракетной, Советской, Новикова-Прибоя, Перекопской, Народной, Чебоксарской, Страж Революции, Просвещенской, Пискунова, Белинского, Фрунзе, Октябрьской, Горной, Тимирязева, Пушкина, Артельной, Ивлиева, Энгельса, Коминтерна, Хальзовской, Кима, Свободы, Ефремова и внутриквартальные проезды по улицам Бекетова, Артельной, Полтавской.

Также снег будут убирать на Георгиевском съезде, Южном и Сормовском шоссе, на площади Славы, дублере проспекта Ленина, переулке Рессорном и Гордеевском виадуке.

Дорожники просят нижегородцев и гостей города не оставлять личный транспорт на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что штраф до 4 тысяч рублей грозит за оставленный автомобиль в зоне уборки снега в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде по поручению Юрия Шалабаева началась активная очистка кровель многоквартирных домов от сосулек и наледи.