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Общество

Свет и воду частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 28 февраля

28 февраля 2024 09:15  [175] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 28 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 16:00 свет будет отключен на ул. Батумская, 2, 3а, 3, 4, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 10; ул. Столетова, 8; ул. Углова, 1б, 2, 2а, 3, 5, 5а. С 9:00 до 12:00 будет обесточена вся улица Подгорная.

А на ул. Пятигорской в домах № 1, 8, 10 на весь день - с 10:00 до 23:55 - отключат холодную воду.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 запланировано отключение электричества на ул. Рождественская, 20, 22, 22Б, 22В,24, 24В.

С 10:00 до 16:00 без света останутся дома по ул. Родионова, № 20-82а (чет.).

Кроме того, на ул. Бринского в доме №1/1 с 9:00 до 13:00 не будет горячей воды.

В Советском районе с 12:00 до 16:00 свет отключат по адресам: ул Бекетова, 5, 5а, 5б, 7, 7б, 9, 11, 11/1, 21/16, 56а, 56, 58, 60, 60а; ул. Верхняя, 9А, 11; ул. Уссурийская, 3-10; ул. Нартова, 2к, 3, 3а, 5, 7, 1/11; ул. Заярская ул; 2, 2а, 4; ул. Сестер Рукавишниковых, 16, 17, 18, 24, 26.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома в Копосове: ул. Портальная, 1-32.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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