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Общество

ННГУ им. Лобачевского запустит собственный космический спутник в конце 2024 года

28 февраля 2024 09:54  [58] Общество

ННГУ им. Лобачевского по результатам конкурса "Дежурный по планете" получил грант Фонда содействия инновациям в размере 10 млн рублей. Эти средства вуз направит на реализацию космического научно-образовательного эксперимента "Агроэкология. Спутниковый мониторинг состояний лесного фонда и агрокультур".

Ректор вуза Олег Трофимов рассказал, что учёные ННГУ создадут и выведут на орбиту малый космический аппарат формата Cubsat 16U – спутник “Лобачевский”, оснащённый двумя мощными спектральными камерами для дистанционного зондирования Земли. Спутниковую платформу изготовит питерская компания "Геоскан".

Размеры спутника составят всего 20х20х40 см, но при этом он станет самым большим в созвездии школьных спутников Space-π, состоящем из 33-х объектов.

Причём аналогичный спутник планирует запустить и МГУ.

На основе полученных спутниковых данных сотрудники ННГУ будут анализировать состояние лесного покрова и агрокультур.

Заявка Университета Лобачевского на участие в конкурсе была создана при поддержке Нижегородского НОЦ. Директор центра Александр Тарасенко отметил, что программа "Дежурный по планете" Фонда содействия инновациям важна для привлечения молодёжи в космическую отрасль. А поскольку спутник "Лобачевский" будет запущен в образовательных целях, в инновационные исследования агрокультур и леса буду вовлечены и школьники.

Запуск спутника планируется произвести в конце 2024 года. При этом Нижегородский НОЦ планирует стать одним из соинвесторов проекта.

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Теги:
Космос Лесное хозяйство ННГУ
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