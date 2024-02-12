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Общество

Интерактивный стол появился в ДДЮТ Кстова при поддержке ЛУКОЙЛа

28 февраля 2024 10:45  [100] Общество

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Команда клуба "Компас" Дворца детско-юношеского творчества города Кстово стала победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области в 2023 году.

В рамках проекта "Оборудование рабочего кабинета для педагога-психолога и педагога-дефектолога" был приобретен профессиональный интерактивный стол для детей с расстройствами аутистического спектра.

Благодаря поддержке Компании "ЛУКОЙЛ" педагоги ДДЮТ получили возможность повысить качество проводимой диагностики и интересно организовать коррекционно-развивающие занятия для детей.

Стол оснащен программным обеспечением, которое включает интерактивные приложения. Яркое и наглядное учебное пособие позволяет удерживать внимание ребят и проводить занятия в формате игры.

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Теги:
Кстово ЛУКОЙЛ Образование
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