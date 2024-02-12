Интерактивный стол появился в ДДЮТ Кстова при поддержке ЛУКОЙЛа

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Команда клуба "Компас" Дворца детско-юношеского творчества города Кстово стала победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области в 2023 году.
В рамках проекта "Оборудование рабочего кабинета для педагога-психолога и педагога-дефектолога" был приобретен профессиональный интерактивный стол для детей с расстройствами аутистического спектра.
Благодаря поддержке Компании "ЛУКОЙЛ" педагоги ДДЮТ получили возможность повысить качество проводимой диагностики и интересно организовать коррекционно-развивающие занятия для детей.
Стол оснащен программным обеспечением, которое включает интерактивные приложения. Яркое и наглядное учебное пособие позволяет удерживать внимание ребят и проводить занятия в формате игры.
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