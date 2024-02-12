Евгений Люлин принял участие в обсуждении идей на первом молодежном нормотворческом конгрессе Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в обсуждении лучших идей, которые предложили молодые люди со всего региона. Дискуссия состоялась в рамках Первого в России молодёжного нормотворческого конгресса, который открылся в Нижнем Новгороде 27 февраля.

Так, инициативная молодёжь из Уренского округа Нижегородской области заинтересовалась проблемой недостаточного профессионального развития людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, молодые люди предлагают создать кодекс этики для работодателей и внедрить специальные программы для тех, кто принимает на работу людей с ментальными нарушениями, чтобы помочь им быстрее адаптироваться и создать комфортные условия. Авторы предлагают стимулировать работодателей финансовыми выплатами, а также разработать систему наставничества для людей с особенностями здоровья.

Главной темой обсуждения в секции "Экология" стало экологическое образование, которое, по мнению активистов, должно активно внедряться, начиная с младших классов. Основное предложение заключается в необходимости создания системы подготовки экологических инспекторов на базе Молодёжного парламента.

Защиту прав ВИЧ-положительных людей обсуждали в секции "Здравоохранение". Во время подготовки своих проектов авторы изучили федеральное законодательство и в итоге предложили создать социологические опросы, помогающие сформировать правильное отношение к людям с положительным ВИЧ-статусом. Также планируется сформировать волонтёрскую группу для того, чтобы общество было больше проинформировано о способах распространения этого заболевания. Также во время работы секции обсудили модернизацию районных поликлиник – ребята обратили внимание на самые острые проблемы в этой сфере. Это нехватка кадров, потребность в ремонте и закупке нового оборудования.

В транспортной сфере, по словам молодых людей, сейчас необходимо сделать акцент на использовании электросамокатов. Авторы разработали программу для школьников и студентов, в которой подробно изложено, как пользоваться этими транспортными средствами, не нарушая закон. Активисты готовы подключиться к проведению рейдов в тёплое время года, когда электросамокаты будут использоваться активнее.

Студенты РАНХиГС подготовили проект о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки ветеранам труда в Нижегородской области. В частности, предлагается внести изменения в региональное законодательство, закрепляющие предложения по бесплатному оказанию стоматологических услуг (по протезированию) для этих категорий граждан, достигших 70 лет и имеющих среднемесячный доход ниже двукратной величины прожиточного минимума для пенсионеров по Нижегородской области (2024 год - 24 984 рублей).

Обсудили на конгрессе и актуальную для региона проблему большого количества бездомных животных. Во многом их появлению способствует безответственное отношение людей к своим питомцам. Активисты предлагают приучать к заботе о домашних животных, в первую очередь, детей, рассказывая им о том, как распознавать эмоции и потребности своих питомцев. Программу предлагается внедрять, в том числе, с помощью агроклассов.

Тема грамотного выстраивания взаимодействия педагогов и учеников стала центральной в работе секции "Образование". Участники выявили ряд психологических аспектов, которые мешают успеваемости и снижают эффективность образовательного процесса. Молодёжь предлагает школьникам на некоторые время взять на себя роль учителя, таким образом показав педагогам, чего от них ждут ученики. Авторы инициативы признаются, что все эти предложения необязательно должны стать основой для законопроекта, но вполне способны применяться в качестве единого свода правил для школ.

Спикер регионального парламента Евгений Люлин принял участие в работе многих секций и, подводя итоги дискуссии, отметил значимость большинства инициатив.

"Впервые мы провели такое масштабное молодежное мероприятие. Собрали предложения со всех муниципалитетов Нижегородской области, молодежных объединений и групп. Обсуждение длилось 6 часов! На конгрессе мы рассмотрели более четырех десятков инициатив, которые представила 41 команда активистов. Идеи ребят были хорошо проработаны вместе с очень грамотными и компетентными экспертами. Обсуждения проходили и на начальном этапе, и сегодня. Специалисты помогали молодежным группам более четко сформулировать предложения. Темы, которые взяли в работу ребята, разнообразные и жизненные – вопросы экологии, защиты животных, педагогики, экономики, кадров, социальной защиты. Самое важное, что молодёжь демонстрирует системный подход к целому ряду общественных проблем. Это серьёзная основа для разработки будущих законопроектов. Сегодня в регионе созданы все возможности, чтобы реализовать любую идею, направленную на развитие региона. У нас есть для этого механизм – Молодежный парламент наделен правом законодательной инициативы. Сейчас нам важно донести до всей молодежи: не бойтесь высказывать конкретные предложения, доступным языком, избегая казённых формулировок", - подчеркнул Евгений Люлин.