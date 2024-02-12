Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
28 февраля 2024 11:41  [34] Большегруз насмерть сбил подростка на Бору утром 28 февраля
26 февраля 2024 15:26  [368] Двое подростков подозреваются в убийстве мужчины в Борском районе
26 февраля 2024 11:14  [432] Нижегородец лишился 4,6 млн рублей, пытаясь заработать в интернете
25 февраля 2024 17:05  [685] Жительница Сормова лишилась 1,3 млн рублей после звонка мошенников
24 февраля 2024 17:58  [689] Телефонные мошенники обманули жительницу Заволжья почти на 2 млн рублей
22 февраля 2024 12:09  [624] Лженачальник и псевдосиловики "развели" жительницу Шахуньи на 1,5 млн рублей
21 февраля 2024 14:54  [497] Нижегородскую ОПГ будут судить за нелегальное производство алкоголя
21 февраля 2024 12:55  [506] Нижегородец лишился более 1 млн рублей после звонка лжеоператора сотовой связи
20 февраля 2024 17:18  [661] Обвиняемым в мошенничестве при благоустройстве нижегородского парка "Швейцария" назначили условный срок
20 февраля 2024 13:25  [640] Роскомнадзор заблокировал 622 млн подозрительных телефонных звонков в Нижегородской области в 2023 году
Происшествия

Большегруз насмерть сбил подростка на Бору утром 28 февраля

28 февраля 2024 11:41  [34] Происшествия

Фото: Telegram-канал прокуратуры Нижегородской области

Водитель большегруза сбил подростка на Стеклозаводском шоссе на Бору в Нижегородской области утром 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

От полученных травм ребенок скончался.

"Прокуратура региона поставила на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП, а также принятие органами предварительного расследования процессуального решения по данному факту",- пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, тепловоз протаранил легковушку на железнодорожном переезде под Балахной утром 19 февраля.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. ДТП
Поделиться:
Новости по теме
26 января 2024 12:37  [681] Два человека погибли в ДТП около Арзамаса 26 января
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph