Большегруз насмерть сбил подростка на Бору утром 28 февраля Происшествия

Фото: Telegram-канал прокуратуры Нижегородской области

Водитель большегруза сбил подростка на Стеклозаводском шоссе на Бору в Нижегородской области утром 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

От полученных травм ребенок скончался.

"Прокуратура региона поставила на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП, а также принятие органами предварительного расследования процессуального решения по данному факту",- пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, тепловоз протаранил легковушку на железнодорожном переезде под Балахной утром 19 февраля.