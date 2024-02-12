Большегруз насмерть сбил подростка на Бору утром 28 февраля

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Водитель большегруза сбил подростка на Стеклозаводском шоссе на Бору в Нижегородской области утром 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
От полученных травм ребенок скончался.
"Прокуратура региона поставила на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП, а также принятие органами предварительного расследования процессуального решения по данному факту",- пояснили в надзорном ведомстве.
Напомним, тепловоз протаранил легковушку на железнодорожном переезде под Балахной утром 19 февраля.
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