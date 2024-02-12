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Бизнес

Ярмарка "Покупай нижегородское" пройдет в Сеченове 2 марта

28 февраля 2024 12:58  [73] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Сеченове Нижегородской области 2 марта состоится ярмарка "Покупайте нижегородское". 

Посетители ярмарки смогут приобрести разнообразные товары: продукты, изделия ручной работы и народных промыслов, созданные местными производителями.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, региональные предприниматели и самозанятые имеют возможность реализовать свою продукцию на районных ярмарках на выгодных условиях.

"Муниципалитеты предоставляют производителям бесплатные торговые площади на сезонных мероприятиях, что становится хорошим дополнением к инструментам нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Кроме того, программа "Покупайте нижегородское" позволяет жителям региона общаться с предпринимателями напрямую, узнавать нюансы производства того или иного товара, а производителям - находить новых постоянных клиентов", - отметил министр.

Ярмарки традиционно проводятся в дни районов, городов и сел, народных и государственных праздников. В Сеченове ярмарка будет организована по адресу: ул. Советская, д. 26 и приурочена ко Дню весны и красоты.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию Сеченовского муниципального округа по телефону: 8 (920) 042-02-21.

Напомним, ярмарки по реализации продукции товаропроизводителей "Покупайте нижегородское" проводятся в районах области с 2009 года. Местные производители могут бесплатно получить торговое место для продажи продуктов питания, непродовольственных товаров, а также изделий народных художественных промыслов. Ознакомиться с полным графиком проведения ярмарок и уточнить контакты ответственных от администраций муниципалитетов можно на сайте регионального Минпрома.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
Сеченовский район ярмарки
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