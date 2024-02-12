Минэкономразвития РФ готовит системный план повышения производительности труда Экономика

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов назвал рост производительности труда ключевым фактором для увеличения зарплат и преодоления ограничений на рынке труда. Об этом вице-премьер заявил в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства международной форума-выставки "Россия" в Москве на ВДНХ.

"Буквально в январе-феврале мы рассматривали создание общенациональной сети роста производительности труда с участием цифровой платформы эффективность.рф. Это один из элементов в структуре национального проекта "Производительность труда". Платформа включает в себя оптимизацию клиентских путей, систем корпоративного управления, цифровую трансформации средних и крупных предприятий, наращивание компетенцией трудовых ресурсов. Только повышая производительность мы сможем преодолеть ограничения на рынке труда и поддерживать темпы роста заработной платы. Сейчас Минэкономразвития ведет очень большую работу по созданию системы для достижения этих целей", - сообщил Андрей Белоусов.

На платформе эффективность.рф можно бесплатно провести диагностику предприятия, пройти анкетирование и консультации с экспертом, определить текущий уровень цифровой зрелости, показать позицию относительно конкурентов со схожей выручкой и численностью сотрудников, разработать персонифицированный план цифрового развития предприятия.

Исходя из потребностей компании, платформа адресно подберёт программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, IT, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. На платформе представлен тщательно отобранный каталог из более чем 500 проверенных отечественных цифровых решений, нацеленных на повышение эффективности процессов и экономический рост.

Эксперты эффективность.рф помогут подготовить процедуру закупки ПО, составить грамотную заявку на софинансирование, субсидию или грант. Это сократит сроки, затраты и ошибки бизнеса при подборе программного обеспечения, его внедрении и последующей эксплуатации.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития представило инвестиционную карту России.