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Экономика

Около 2 млрд рублей дополнительно направят на ремонт Нижегородской станции аэрации

28 февраля 2024 14:36  [55] Экономика

Фото: Александр Воложанин

Порядка 2 миллиардов рублей дополнительно направят на реконструкцию Нижегородской станции аэрации и строительство водопровода в Ольгине и Новинках. Об этом стало известно по итогам заседания Гордумы Нижнего Новгорода 28 февраля.

Депутаты утвердили обновленные параметры бюджета. Согласно внесенным изменениям, доходы городской казны вырастут до 74 млрд рублей.

Глава города Юрий Шалабаев подчеркнул, что 74 млрд руб в доходной части - самая большая сумма за все время существования бюджета города Нижнего Новгорода.

"Почти 2 миллиарда рублей направим на дополнительное содержание улично-дорожной сети. Это и летнее, и зимнее содержание наших улиц. Более 1 миллиарда рублей направим на обеспечение комфортным жильем жителей Нижнего Новгорода. Это прежде всего расселение аварийного фонда. И почти 2 миллиарда рублей в совокупности будет направлено на модернизацию систем водоотведения и водоснабжения. Это наши крупнейшие инфраструктурные проекты по реконструкции станции аэрации и строительства сетей водоснабжения и водоотведения в сторону Ольгина, Новинки. Ещё очень важный момент: депутаты приняли в муниципальную собственность 11 квартир, которые в дальнейшем будут предоставлены детям-сиротам", - отметил мэр.

Ранее сообщалось, что первый этап модернизации Нижегородской станции аэрации завершится в 2024 году.

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Теги:
Бюджет ЖКХ
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