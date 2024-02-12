Максимальная скорость движения по Мызинскому мосту снижена до 40 км/ч Общество

Фото: ЦОДД

На Мызинском мосту ограничена максимальная скорость движения транспортных средств до 40 км/ч. Об этом сообщили специалисты Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Как пояснили в ведомстве, данная мера введена в целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, а также сохранения конструкций моста в исправном состоянии.

Напомним, недавно на Мызинском мосту проходили профилактические работы по техническому обслуживанию деформационных швов.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, в настоящее время заключён контракт на плановый ремонт деформационных швов Мызинского моста. Работы запланированы на апрель-май 2024 года.