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Общество

Максимальная скорость движения по Мызинскому мосту снижена до 40 км/ч

28 февраля 2024 14:53  [1] Общество

Фото: ЦОДД

На Мызинском мосту ограничена максимальная скорость движения транспортных средств до 40 км/ч. Об этом сообщили специалисты Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Как пояснили в ведомстве, данная мера введена в целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, а также сохранения конструкций моста в исправном состоянии.

Напомним, недавно на Мызинском мосту проходили профилактические работы по техническому обслуживанию деформационных швов.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, в настоящее время заключён контракт на плановый ремонт деформационных швов Мызинского моста. Работы запланированы на апрель-май 2024 года.

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Теги:
движение Мосты Транспорт
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