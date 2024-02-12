Заболеваемость гриппом значительно снизилась в Нижегородской области Общество

На прошедшей неделе - с 19 по 25 февраля - на территории Нижегородской области было зарегистрировано свыше 17 тысяч случаев ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, отметив, что заболеваемость находится ниже среднего многолетнего уровня.

Было обследовано более 17 тысяч человек. Среди выявленных респираторных вирусов только 16% составил грипп - это в четыре раза меньше, чем неделей ранее. Основную массу заболеваний составили вирусы не гриппозной этиологии - РС- вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и микоплазма.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 28 февраля только в 2,7% школ и детских садов частично или полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс.

Специалисты Роспотребнадзора призывают родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ в организованные детские коллективы.

Ранее главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко сообщила, что эпидемия гриппа в регионе идёт на спад, её пик уже благополучно пройден.