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Общество

Заболеваемость гриппом значительно снизилась в Нижегородской области

28 февраля 2024 15:11  [108] Общество

На прошедшей неделе - с 19 по 25 февраля - на территории Нижегородской области было зарегистрировано свыше 17 тысяч случаев ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, отметив, что заболеваемость находится ниже среднего многолетнего уровня.

Было обследовано более 17 тысяч человек. Среди выявленных респираторных вирусов только 16% составил грипп - это в четыре раза меньше, чем неделей ранее. Основную массу заболеваний составили вирусы не гриппозной этиологии - РС- вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и микоплазма.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 28 февраля только в 2,7% школ и детских садов частично или полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс.

Специалисты Роспотребнадзора призывают родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ в организованные детские коллективы.

Ранее главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко сообщила, что эпидемия гриппа в регионе идёт на спад, её пик уже благополучно пройден.

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Теги:
Грипп ОРВИ Роспотребнадзор
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