Депутаты утвердили новый состав Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

28 февраля состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода. Депутаты рассмотрели вопрос о формировании нового Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

Комитет создается в соответствии с внесёнными изменениями в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятыми на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода 25 января 2024 года.

Изменен количественный состав членов Комитета – 19 человек вместо 33, а также конкретизирован срок полномочий Комитета, который составит 3 года со дня его формирования.

"Исходя из практики, это оптимальное количество членов Комитета для обсуждений инициатив и принятия решений, исходя из требований к наличию кворума. Кроме историков, краеведов, журналистов, представителей общественных организаций в новый состав Комитета будут входить директора департаментов администрации Нижнего Новгорода, осуществляющих полномочия в области архитектуры и градостроительной деятельности, культуры, благоустройства, а также руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области, представитель Союза художников России, лингвисты, что позволит инициаторам более грамотно и полно формировать пакет документов, а Комитету – более профессионально подходить к решению вопроса о целесообразности увековечения памяти выдающихся личностей или исторического события и в выборе форм увековечения. В предлагаемом составе более половины членов прошлого состава, что позволит сохранить преемственность в работе", – сказала заместитель начальника управления по обеспечению деятельности городской Думы Марина Мамонова.

В состав Комитета вошли:

глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев,

председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев,

депутаты городской Думы Ольга Балакина,

Николай Сатаев,

Марк Фельдман,

директор департамента культуры администрации города Светлана Гуляева,

директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына,

директор департамента благоустройства Елена Пегова,

Почетный гражданин города Нижнего Новгорода, профессор ННГАСУ, кандидат технических наук, доцент, лауреат премии Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова,

Почетный гражданин города Нижнего Новгорода, заслуженный работник культуры РФ, председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин,

директор Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат филологических наук, доцент Лариса Жуковская,

декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ, доктор политических наук, доцент, лауреат премии города Нижнего Новгорода Светлана Колобова,

председатель городского Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода, директор МБУ "Городской Дом ветеранов" Николай Колосов,

директор Нижегородского регионального общественного фонда "Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая" (по согласованию) Сергей Маков,

член Союза художников России, председатель секции скульптуры Нижегородского областного отделения всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", дважды лауреат премии Нижнего Новгорода Сергей Мольков,

член Союза журналистов России, главный редактор издательских проектов нижегородского регионального благотворительного Фонда "Земля Нижегородская", лауреат премии города Нижнего Новгорода Марина Полевая,

руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области, кандидат филологических наук, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода Борис Пудалов,

Почетный гражданин Нижнего Новгорода, сопредседатель Правления нижегородского регионального благотворительного фонда "Земля Нижегородская", доктор социологических наук Александр Сериков,

генеральный директор автономной некоммерческой организации культуры "Нескучный Нижний", председатель правления Нижегородской Гильдии экскурсоводов, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Александра Шарова.

"Сегодня утвердили состав Комитета по увековечению. Он стал меньше, но на качестве это отразится в лучшую сторону. Собирать 33 человека не всегда получалось, были проблемы с кворумом – это раз. Во-вторых, представительство экспертного сообщества в составе 19 членов Комитета более значимое. Присутствуют разные категории экспертного сообщества – лингвисты, скульпторы, архитекторы, представители администрации и депутатского корпуса, общественных институтов. Будем серьезно, основательно, системно продолжать данную работу. Приняли на Думе положительное решение, что память целого списка врачей, которые воевали, спасали жизни, выносили раненых с поля боя, будет увековечена на мемориальной доске на стенах городской больницы №5", – сказал председатель городской Думы Олег Лавричев.

"Я бы хотела обратить внимание на две небольшие детали. В связи с изменениями, которые были внесены в положение с момента назначения нового состава предыдущий состав прекращает свои полномочия. Прежде не был установлен срок действия полномочий членов Комитета", – отметила председатель постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению Ольга Балакина.