Депутаты утвердили новый состав Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий

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28 февраля состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода. Депутаты рассмотрели вопрос о формировании нового Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.
Комитет создается в соответствии с внесёнными изменениями в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятыми на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода 25 января 2024 года.
Изменен количественный состав членов Комитета – 19 человек вместо 33, а также конкретизирован срок полномочий Комитета, который составит 3 года со дня его формирования.
"Исходя из практики, это оптимальное количество членов Комитета для обсуждений инициатив и принятия решений, исходя из требований к наличию кворума. Кроме историков, краеведов, журналистов, представителей общественных организаций в новый состав Комитета будут входить директора департаментов администрации Нижнего Новгорода, осуществляющих полномочия в области архитектуры и градостроительной деятельности, культуры, благоустройства, а также руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области, представитель Союза художников России, лингвисты, что позволит инициаторам более грамотно и полно формировать пакет документов, а Комитету – более профессионально подходить к решению вопроса о целесообразности увековечения памяти выдающихся личностей или исторического события и в выборе форм увековечения. В предлагаемом составе более половины членов прошлого состава, что позволит сохранить преемственность в работе", – сказала заместитель начальника управления по обеспечению деятельности городской Думы Марина Мамонова.
В состав Комитета вошли:
"Сегодня утвердили состав Комитета по увековечению. Он стал меньше, но на качестве это отразится в лучшую сторону. Собирать 33 человека не всегда получалось, были проблемы с кворумом – это раз. Во-вторых, представительство экспертного сообщества в составе 19 членов Комитета более значимое. Присутствуют разные категории экспертного сообщества – лингвисты, скульпторы, архитекторы, представители администрации и депутатского корпуса, общественных институтов. Будем серьезно, основательно, системно продолжать данную работу. Приняли на Думе положительное решение, что память целого списка врачей, которые воевали, спасали жизни, выносили раненых с поля боя, будет увековечена на мемориальной доске на стенах городской больницы №5", – сказал председатель городской Думы Олег Лавричев.
"Я бы хотела обратить внимание на две небольшие детали. В связи с изменениями, которые были внесены в положение с момента назначения нового состава предыдущий состав прекращает свои полномочия. Прежде не был установлен срок действия полномочий членов Комитета", – отметила председатель постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению Ольга Балакина.
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