Избирательный участок для пассажиров появится на ж/д вокзале Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

Горьковская железная дорога организует на четырёх вокзалах избирательные участки. Это позволит гражданам, которые в дни голосования находятся в поездке, принять участие в выборах президента РФ. Главное условие - пассажир должен заранее оформить заявление о голосовании по месту нахождения.

Так, на Московском вокзале в Нижнем Новгороде будет размещён избирательный участок №2384. Он будет работать 15-17 марта с 8:00 до 20:00.

На вокзальном комплексе в Кирове в дни голосования будет функционировать избирательный участок №306.

На территории вокзала Казань-1 расположится участок для избирателей №53, а на ж/д вокзале Сарапул Удмуртской Республики разместится участок №9/36. Их работа будет организована с 6 по 17 марта.

Для удобства пассажиров на платформах будет нанесена система навигации, с помощью которой они смогут легко найти путь к месту голосования.

Напомним, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

В бюллетенях будут фамилии четырёх кандидатов: самовыдвиженца Владимира Путина, главы ЛДПР Леонида Слуцкого от ЛДПР, представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова и Николая Харитонова от КПРФ.

Жители 28 регионов могут принять участие в Дистанционном электронном голосовании. Приём заявлений для участия в ДЭГ стартовал 29 января и продлится до 11 марта включительно.