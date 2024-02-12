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Общество

Победительницы проекта "Моя наставница" определены в Нижнем Новгороде

28 февраля 2024 17:22  [79] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единой России"

В Нижнем Новгороде подвели итоги трека "Моя наставница" в рамках партпроекта "Женское движение Единой России". В финале проекты участниц оценивались по нескольким критериям: актуальность и социальная значимость проекта, его реализуемость и масштаб, информационная открытость, результативность, перспектива развития и потенциал инициативы.

"Вы все такие молодцы! Для меня было очень приятно то, что каждая из вас может правильно презентовать себя, каждая высказывает свое мнение и позицию. Проект собрал грамотных и думающих людей. Важно, что кроме учебников вы заинтересованы различными проектами, переживаете за развитие Нижнего Новгорода и всей области", - обратилась к участницам наставница, руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Напомним, в основе идеи трека – наставничество со стороны женщин, которые уже являются экспертами в своих областях деятельности и готовы передать свой опыт и знания другим. Была сформирована команда из 20 наставниц – депутаты всех уровней, министры и руководители различных структур, победители престижных конкурсов, общественные деятели, предприниматели. Они и отобрали участниц из пяти крупнейших вузов региона.

"Каждому человеку, реализующему свой проект, просто необходим наставник, который поможет, направит, поделится своим опытом. И именно это мы и получили от трека. Разработка идеи и ее реализация не всегда даются легко. И здорово, что можно услышать экспертное мнение человека, который уже достиг определенных высот", - поделилась участница трека "Моя наставница" Анастасия Сухвалова.

В рамках проекта была подготовлена насыщенная программа. Помимо личных встреч с наставницами был разработан обучающий блок на абсолютно разные темы – давались навыки планирования, публичных выступлений, защиты своих проектов и продвижения, подбора и развития команды, а также организована встреча с психологом. Также каждая студентка провела "Один день с наставницей", где они полностью погрузились в работу своего наставника.

А совсем недавно нижегородский опыт реализации проекта "Моя наставница" высоко оценили в Москве на всероссийском форуме "Женского движения Единой России".

"Очень здорово, что нам в регионе удалось так гармонично объединить всех партнеров проекта, что он получился очень интересным и насыщенным. Когда я еще только проводила отбор в вузах, впервые видела девчонок, хотелось каждую взять за руку и сказать, что вместе мы сможем многое. Это проект шел действительно от души! Я сама в жизни очень благодарна своим наставникам. И я уверена, что мы объединили именно тех людей, которые и в дальнейшем всегда будут готовы прийти на помощь. Тем более победителям проекта мы будем всячески содействовать и помогать в дальнейшей реализации идей, получении грантов", - отметила региональный руководитель проекта "Моя наставница", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Дружинина.

Напомним, партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.

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Теги:
Единая Россия Женсовет
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