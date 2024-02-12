Более 2,4 млн бюллетеней изготовят к предстоящим выборам в Нижегородской области Политика

В Нижнем Новгороде началось изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента РФ. Всего будет изготовлено 2 491 800 бюллетеней. Об этом сообщили в Избиркоме Нижегородской области.

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации типография "РИММИНИ" определена единственным на территории Нижегородской области поставщиком, у которого возможно изготовить избирательные бюллетени. Контроль за изготовлением на всех этапах, включая проверку бумаги, формы и текста бюллетеня, процесса печатания и передачи осуществляют члены избирательной комиссии Нижегородской области с правом решающего голоса", - прокомментировала заместитель председателя Избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова.

Фамилии зарегистрированных кандидатов на должность президента Российской Федерации в избирательном бюллетене располагаются в алфавитном порядке, каждый бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения.

"Каждый бюллетень имеет несколько степеней защиты. Так, защитой от подделки служит тангирная фоновая сетка зеленого цвета. Также на лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом верхнем углу предусматривается место для размещения специального знака (марки) и подписей двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печати этой комиссии. Изготовленные бюллетени хранятся на специальном складе, который опечатывается и доступ туда имеет всего один человек", - рассказал генеральный директор типографии Иван Машкин.

Весь тираж избирательных бюллетеней будет передан для доставки в территориальные избирательные комиссии области через организацию, осуществляющую услуги специальной связи по доставке избирательных бюллетеней, - Управление специальной связи по Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, тестирование ДЭГ пройдёт в Нижегородской области 5-6 марта.

Напомним, приём заявлений для участия в ДЭГ стартовал 29 января и продлится до 11 марта включительно.

Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта.