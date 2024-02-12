Арина Садулина: "В этом году размер пособия по беременности и родам увеличился в полтора раза" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Управляющая отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина в прямом эфире ответила на вопросы жителей о ключевых изменениях по выплатам материнского капитала, единого пособия, а также индексации выплат на 7,4% различным категориям граждан.

Трансляцию провел Центр управления регионом Нижегородской области. Специалисты ЦУР подняли наиболее волнующие граждан темы, которые обсуждаются в социальных сетях.

Самой актуальной стала поддержка семей. Материнский капитал в этом году проиндексировали на 7,4%. Маткапитал на первого ребенка составляет 630 тысяч рублей, на второго – 833 тысячи рублей. Сумма увеличилась по принципу социального казначейства.

"Принцип казначейства в том, что гражданину не нужно предпринимать никаких усилий для того, чтобы получить ту или иную меру поддержки. Она назначается по факту совершения какого-то события в жизни человека. Малыш родился, и по факту рождения мы оформляем сертификат на материнский капитал – он сразу отображается в личном кабинете на Госуслугах", – пояснила Арина Садулина.

Уточняется, что если средства от капитала израсходованы не в полном объеме, можно запросить информацию по остатку. Кроме того, этот остаток индексируется также автоматически.

В этом году увеличился и максимальный размер пособия по беременности и родам – почти в полтора раза, до 565 562 рублей. Этот максимальный размер выплаты предусмотрен при продолжительности отпуска по беременности и родам в 140 календарных дней. Единое пособие проиндексировали в соответствии с индексацией прожиточного минимума.

"В 2023 году появилось новое единое пособие, объединившее пять пособий, которые ранее выплачивались различным категориям семей с детьми: до трех лет, от трех до семи, от восьми до семнадцати. Все они были объединены в одно, и в прошлом году мы выплатили данного вида пособий почти на 16 миллиардов рублей по Нижегородской области. Если говорить о получателях, то это порядка 166 тысяч малышей и около пяти тысяч беременных, потому что будущие мамы тоже входят в категорию получателей единого пособия", – рассказала Арина Садулина.

В ходе эфира также обсудили и другие изменения: с этого года родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, может одновременно и работать, и получать пособие. Родители, имеющие детей с инвалидностью, могут выходить на работу на неполный рабочий день или работать дистанционно, сохраняя при этом ежемесячное пособие в 10 тысяч рублей, которое выплачивается таким семьям. Бойцам СВО, которые получили травму, СФР беззаявительно оформляет электронный сертификат на техническое средство реабилитации через личный кабинет «Госуслуг».

Полную версию эфира можно посмотреть на официальной странице ЦУР Нижегородской области.

Напомним, Центр управления регионом был создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог". Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов.