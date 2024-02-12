Бесплатный концерт группы "Наши" пройдёт в Нижнем Новгороде 10 марта Культура и отдых

В Нижнем Новгороде 10 марта состоится концерт состоится концерт группы "Наши" в рамках тура "Своих не бросаем", организованного Общероссийским Народным фронтом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фронтменом группы является ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Концерт в Нижнем Новгороде пройдёт при поддержке правительства Нижегородской области и АНО "Дом народного единства".

Концерт начнётся в 17:00 на площадке Milo Concert Hall (Нижний Новгород, ул. Родионова, 4). Вход для зрителей свободный.

Тур "Своих не бросаем" – это серия концертных выступлений группы "Наши" по 24 городам России. Песни группы звучали в эфире Первого канала, телеканала "Звезда", на мероприятиях ОНФ, на Дне города в Луганске и других знаковым мероприятиях - и уже завоевали широкую популярность.

В перерывах между музыкальными номерами Руслан Осташко общается со зрителями в формате открытого диалога. После концерта все желающие смогут сфотографироваться с артистами, взять у них автограф, задать вопросы. А самые активные зрители получат памятные сувениры.

Тур "Своих не бросаем" проходит в поддержку одноименного благотворительного сбора для военнослужащих в зоне СВО. Мероприятия тура призваны донести до неравнодушных людей информацию о том, как можно помочь нашим там, где в этом действительно есть необходимость. Ссылка на сбор.