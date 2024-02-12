Подготовка к пожароопасному сезону завершается в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области завершается подготовка к пожароопасному сезону. Как сообщили в региональном Минлесхозе, проверки готовности 44 лесопожарных станций к пожароопасному сезону начались в начале февраля и должны быть завершены не позже 11 марта.

"На сегодняшний день проведена проверка 90% лесопожарных станций. Особое внимание уделяем укомплектованности штата лесопожарных формирований и готовности техники, оборудования, снаряжения и инвентаря к тушению лесных пожаров. Цель мероприятий – подойти к пожароопасному сезону полностью готовыми, ведь от этого во многом будет зависеть и оперативность реагирования на лесные пожары, и обеспечение стабильной обстановки в лесах на территории всего региона", - рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Оперативный обмен информацией и постоянный контроль за обстановкой на территории лесного фонда достигается благодаря Центру мониторинга лесных пожаров, который работает в круглосуточном режиме. Так, большинство лесных пожаров в 2023 году было обнаружено благодаря современной системе видеомониторинга – 61%. С помощью авиации обнаружили еще 13% возгораний в лесах, по сообщениям от населения – 26%. Всего на территории лесного фонда региона в 2023 году зарегистрирован 31 лесной пожар, все возгорания были ликвидированы в день обнаружения.

"В регионе разработан сводный план тушения лесных пожаров, в котором указан состав лесопожарных формирований и описан комплекс мероприятий по защите леса от огня. Документ прошел необходимые согласования и отправлен на рассмотрение в Федеральное агентство лесного хозяйства", - добавил Роман Воробьев.

В 2023 году министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира закупило два штабных автомобиля, оснащенных всем необходимым оборудованием для управления лесопожарными формированиями и для взаимодействия со всеми службами, участвующими в тушении лесного пожара. Благодаря решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина реализован проект по созданию системы радиосвязи министерства. В 2024 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" планируется приобретение восьми грузовых автомобилей повышенной проходимости для тушения лесных пожаров.