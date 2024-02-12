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Общество

Электробусы выйдут на маршрут Э-17 в Нижнем Новгороде с 1 марта

29 февраля 2024 11:16  [94] Общество

Фото: Александр Воложанин

Электробусы выйдут на маршрут Э-17 в нагорной части Нижнего Новгорода с 1 марта. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем" .

Маршрут Э-17 будет проходить от площади Минина и Пожарского до микрорайона "Цветы", по улицам Варварская, Ковалихинский сквер, Полтавская, Оперный театр, Республиканская, Бориса Панина, Ванеева, Надежды Сусловой, адмирала Васюнина, поликлиника №30, улица Бориса Корнилова, 4-й Нагорный микрорайон, Ивлиева, детская поликлиника, микрорайон Кузнечиха-1, микрорайон Кузнечиха-2, Штеменко, Рокоссовского, деревня Кузнечиха, Сбербанк, улица Академика Сахарова, улица Цветочная.

В нагорной части областного центра предполагается задействовать электробусы "МиНиН", которые собирают на предприятии "Нижэкотранс" в Ворсме.

Напомним, что первые электробусы вышли на маршрут в Нижнем Новгороде в феврале.

В январе 2024 года в Нижний Новгород поступили 74 электробуса.

Также сообщалось, что тестируемые в Нижнем Новгороде электробусы "МиНиН" отправят на доработку.

Электробусы планируется задействовать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Общественный транспорт
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