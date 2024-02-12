Электробусы выйдут на маршрут Э-17 в Нижнем Новгороде с 1 марта

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Электробусы выйдут на маршрут Э-17 в нагорной части Нижнего Новгорода с 1 марта. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем" .
Маршрут Э-17 будет проходить от площади Минина и Пожарского до микрорайона "Цветы", по улицам Варварская, Ковалихинский сквер, Полтавская, Оперный театр, Республиканская, Бориса Панина, Ванеева, Надежды Сусловой, адмирала Васюнина, поликлиника №30, улица Бориса Корнилова, 4-й Нагорный микрорайон, Ивлиева, детская поликлиника, микрорайон Кузнечиха-1, микрорайон Кузнечиха-2, Штеменко, Рокоссовского, деревня Кузнечиха, Сбербанк, улица Академика Сахарова, улица Цветочная.
В нагорной части областного центра предполагается задействовать электробусы "МиНиН", которые собирают на предприятии "Нижэкотранс" в Ворсме.
Напомним, что первые электробусы вышли на маршрут в Нижнем Новгороде в феврале.
В январе 2024 года в Нижний Новгород поступили 74 электробуса.
Также сообщалось, что тестируемые в Нижнем Новгороде электробусы "МиНиН" отправят на доработку.
Электробусы планируется задействовать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.
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