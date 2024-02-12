Руководство "ТНС энерго НН" провело личный прием потребителей в Нижнем Новгороде

В целях повышения качества обслуживания и укрепления информационной открытости руководитель Городского отделения провел личный прием граждан в клиентском офисе компании.
Жители Нижегородской области интересовались возможностью расторжения договора с управляющей компанией в части энергоснабжения и переходом на "прямые" договоры с "ТНС энерго НН", а также задавали вопросы о расчетах в квитанции, проверке начислений и рассрочке задолженности. Всем посетителям дали исчерпывающие ответы.
"В рамках приема мы детально разобрали ситуации, с которыми столкнулись клиенты. По всем поступившим обращениям дали необходимые разъяснения, большую часть вопросов удалось оперативно разрешить в ходе мероприятия, остальные взяты на личный контроль", - подчеркнул начальник Городского отделения "ТНС энерго НН" Виктор Батура.
Отметим, что приемы граждан проводятся на регулярной основе и призваны помочь жителям региона решить сложные вопросы, касающиеся энергоснабжения.
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