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Жителя Бора будут судить за попытку подкупа сотрудника ГИБДД

29 февраля 2024 13:21  [69] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель города Бор предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. 

Как сообщили в пресс-службе нижегородской прокуратуры, дело с обвинительным заключением уже направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

Как установило следствие, в январе 2024 года 51-летний подозреваемый находился за рулем автомобиля в нетрезвом виде, и без документов на право управления.

После того, как сотрудники ГИБДД остановили машину, подозреваемый проследовал в служебный полицейский автомобиль. Там он предложил взятку в сумме 30 тыс. руб. должностному лицу за непривлечение его к административной ответственности.

Преступные действия мужчины были пресечены. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Ранее сообщалось, что средняя сумма взятки в Нижегородской области составляет 1,3 млн рублей.

 

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Теги:
Борский г.о.
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